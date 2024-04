Pattinaggio: la gara a Ozzano. Alaia e Titone d’applausi nel trofeo Merisi

Una gara per i neofiti. Il Trofeo Merisi ha chiuso a Ozzano dell’Emilia la prima fase.

La competizione di pattinaggio artistico, specialità singolo, è riservata ai giovanissimi atleti che non abbiano ancora disputato campionati.

L’Imola Roller della Polisportiva Tozzona, presente con 11 atleti, ha conquistato ben quattro podi. Successo per Katerina Alaia e Mattia Titone nelle rispettive categorie, secondo posto per Ferdinando Girlando e bronzo per Kevin Pirazzoli. Nel fine settimana appena trascorso, a Sant’Agata Bolognese sono andati in scena i campionati regionali Uisp che hanno visto Nicole Calderara quarta, Lucia Gambetti sesta, Giada Ghini al 12esima e Roberta Tanasa 15esima.

m. m.