Pattinaggio: le gare. Casadio, Ciocchini,. Militerno e Samorini vincono l’oro

L’Imola Roller, affiliata alla Polisportiva Tozzona, è stata impegnata su più fronti. A Riccione si sono disputati i campionati italiani Acsi per i "Gruppi spettacolo". La formazione imolese ha guadagnato la medaglia d’oro col Quartetto Symphony, formato da Giada Casadio, Cristina Ciocchini, Maria Ada Militerno e Camilla Samorini sulle musiche di "Le Ancelle di Zeus". Sul secondo gradino è salito il Piccolo Gruppo Symphony con Nicole Calderara, Giulia Capucci, Giada Casadio, Giada Ghini, Camilla Samorini, Giada Spoglianti e Roberta Tanasa. Per la stessa specialità, a Conegliano Veneto, si sono tenuti i campionati nazionali dove l’imolese Rachele Aprili, componente titolare della compagine Skate Precision di Bologna, composta da 19 atlete di poliprovenienza, già bronzo mondiale 2023, ha vinto l’argento. A Baricella, nel trofeo Superpromo, piazza d’onore per Ferdinando Giorlando e Ambra Manzali.