Pattinaggio: nanetti, d’angelo, mineo, bongiovanni, zini, andreucci e piastra danno spettacolo. La festa di Monterenzio: dopo 35 anni torna a vincere il trofeo Bergamaschi

La sezione Pattinaggio di Monterenzio sugli scudi. A Baricella le giovanissime di Monterenzio, conquistano il trofeo Elide Bergamaschi. Un risultato eccezionale perché era da trentacinque anni che la squadra di Monterenzio non saliva così in alto sul podio. Un risultato che vale doppio alla luce dei problemi (frane e non solo) che la sezione pattinaggio di Monterenzio ha dovuto affrontare nel corso di un 2023 da dimenticare.

Un risultato che riporta un piccolo sorriso e che attesta il buon lavoro portato avanti a Monterenzio. Dal 2015 a oggi, la sezione pattinaggio di fatto ha visto raddoppiare i propri iscritti, portando diversi elementi ai campionati nazionali Fisr e conquistando risultati a livello regionale e nazionale, nelle specialità libero, obbligatori e quartetto. Ritmo importante, per le ragazze, che si allenano quattro o cinque volte la settimana nella palestra di Monterenzio

Gli allenatori del gruppo sono Carmen Scalise, Mattia Zardi, Cristina Smargiassi, Claudia Ferretto, Sara Cosmi, Sara Marzaroli, Beatrice Bocsanean, Elettra Pagnozzi e Daniele Terzi, che si occupa, nello specifico, della preparazione atletica.

Le atlete che hanno conquistato, con pieno merito, il Bergamaschi, rispondono al nome di Alessia Bongiovanni, Stella Nanetti, Margherita D’Angelo, Miranda D’Angelo, Giulia Mineo, Martina Zini, Gaia Andreucci e Martina Piastra. Lo stesso gruppo, poi, ha ottenuto ottimi risultati al trofeo Dozza, disputato al PalaPilastro.