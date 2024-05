Pattinaggio. Nazionali Uips Solo Dance. Pattinatori Estensi in vetta

Grandi successi per la Pattinatori Estensi, impegnata su più fronti di gara per la specialità Solo Dance. E procedono intanto su tutte le piste emiliano romagnole le competizioni per la fase regionale del campionato nazionale Uisp, che ha rilevato anche quest’anno un elevatissimo numero di atleti partecipanti. Primo grande trionfo con Gabriela Ipate, che ha staccato tutte le concorrenti aggiudicandosi il gradino più alto del podio nella categoria Uisp Super Dance Titanium. A seguire l’ottima prova dell’atleta Matilde Frilli, che si è aggiudicata una buona posizione nella classifica della categoria UISP Super Dance Gold. Brillanti gli esordi delle atlete nelle categorie Plus, culminate con un podio tutto estense, con Carlotta Romagnoli, Sueli Tonioli e Simona Soattin, rispettivamente prima, seconda e terza classificata nella categoria Uisp Dance D Plus. Hanno conquistato due medaglie di bronzo Annica Marsico e Viola Libera nelle rispettive categorie di gara Uisp Dance B Plus e Uisp Dance A Plus e come splendida conclusione Nina Cassone e Mia Cassone hanno occupato il secondo e il terzo gradino del podio nella categoria Uisp Dance Allievi Plus.