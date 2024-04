Pattinaggio. Pattinatori Estensi, podio ai World Games

Ce l’ha fatta il Sincro Roller ad aggiudicarsi il pass per i World Skates Games 2024 conquistando il terzo posto nella categoria Precision Juniores al Campionato Italiano pattinaggio Gruppi Spettacolo e Sincronizzato, Trofeo Small Sincro - Coppa MyRenty svoltosi a Conegliano (TV).

La nuovissima formazione nata nel novembre 2023 dalla Pattinatori Estensi in coalizione con altre 5 società, Sincro Roller e UP Calderara di Calderara di Reno, Polisportiva Sacca di Modena, Olimpica Skaters di Rovigo e la Nuova Casbah di Baricella può vantare un brillante esordio con ottimi risultati in attivo oltre questo, tra cui il primo posto alla rassegna nazionale Aics di pattinaggio artistico Gruppi Spettacolo e Sincronizzato e il secondo posto al campionato interregionale FISR.

Sono 9 le atlete titolari della Pattinatori Estensi, Alice Cornacchia, Matilde Franchini, Vittoria Grassi, Gabriela Ipate, Sonia Lascari, Sofia Santolini, Giada Tartari, Vittoria Vaccari e Sofia Viola, tutte di età compresa tra i 15 e i 18 anni, che grazie alla tenacia e determinazione della loro allenatrice Cinzia Roana, responsabile della loro preparazione tecnica, nonché co-ideatrice della splendida coreografia Pompei, hanno raggiunto un obiettivo invidiabile, considerando non solo che si qualificano per i campionati mondiali esclusivamente i primi tre classificati in ciascuna categoria di gara ma soprattutto che questa

partecipazione rappresenta il massimo traguardo raggiungibile per il pattinaggio artistico a rotelle che non rientra ancora tra le discipline olimpioniche.

Allora forza ragazze, l’ultima sfida si avvicina, i World Skates Games 2024 che si svolgeranno quest’anno in Italia, a Rimini dall’8 al 21 settembre; teniamo alta l’attenzione e incrociamo le dita per queste fantastiche atlete affinché il loro sogno diventi realtà.