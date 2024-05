Pattinaggio. Pattinatori Estensi sul podio. Vittoria Grassi da applausi Weekend di successi per le atlete della Pattinatori Estensi: Vittoria Grassi vice campionessa regionale, Martina Fregnani in buona posizione e risultati positivi al Trofeo Giovanile FISR. Allenatrici elogiate per il grande merito.