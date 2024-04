Pattinaggio. Quattordici medaglie ai campionati regionali per le atlete del Quadrifoglio

Le pattinatrici del Quadrifoglio hanno già conquistato 14 medaglie in campo regionale, nelle varie categorie dei campionati UIsp e Aics, nella specialità Artistico e Solo Dance. Le gare sono iniziate in marzo e si sono disputate nelle piste di San Giovanni In Persiceto, Lugo, Bologna e Castel Maggiore, in diversi weekend.

Le quattro medaglie d’oro sono andate a Diana Lombardi, con il suo programma rock sui Maneskin, a Eleonora Paparella, Selvaggia Muzzi e a Maria Vittoria Granieri, al suo primo anno agonistico. Sul secondo gradino del podio, medaglie d’argento, sono salite Marta Camisotti, con il suo programma su New York Accademy, Anna Fini, con ‘Bring me to life’ degli Evanescence, Sara Vecchio, con il brano di Skin Faithfullness, e le piccole Isabel D’Orsi e Alice Tosi.

Infine, medaglie di bronzo, Anna La Malfa, con brani dello Schiaccianoci, Sofia Barboni, Sofia Treossi e

Sabrina Bernabei, anche lei alla sua prima annata agonistica. Nella gara di Solo Dance, Francesca Di Barba ha conquistato il terzo posto con il suo programma su musiche di ‘New York New York’ di Liza Minnelli. Bravissime anche tutte le altre atlete del Quadrifoglio in gara, che hanno conquistato ottime postazioni in

categorie che contavano, a volte anche 60 atlete. Entro le prime 10, Caterina Nepoti, Alessia Motta,

Camilla Zecchi, Emma Mantovani, Viola Boldrini, Giada Valenti, Chiara Balestra, Gaia Masci. Ottimo quinto posto di Elena Teodori, nella solo Dance, al suo debutto in questa nuova specialità per lei. Soddisfatte dello splendido inizio di campionato, la presidente del Quadrifoglio Federica Poli e tutte le allenatrici Gloria Grandi, Francesca Di Barba, Maria Giulia Rizzioli e Daniela Bereziartua.