Pattinaggio. Sabbatani, Nanni e Padula: che tris

Al PalaPilastro a Bologna ai campionati metropolitani Uisp di pattinaggio artistico come specialità "Singolo" Lucia Gambetti è salita sul terzo gradino del podio. Nei campionati metropolitani Fisr di singolo, tre vittorie per Elena Sabbatani, Elena Nanni e Greta Padula nelle rispettive categorie. Giorgia Valdese e Gaia Manno sono arrivate seconde. A San Giovanni in Persiceto, nei metropolitani Uisp, medaglie d’oro per Michele Pagani e Beatrice Poggi, secondo gradino a Maria Ada Militerno, sesta posizione per Giorgia Livi e Linda Raspanti. A Baricella, ai metropolitani Fisr "Singolo Solo Dance" successo per Giorgia Calzolari.