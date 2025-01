Pattinaggio: seconda tappa della Imola Indoor Cup. Bene anche gli juniores Lidi e Moretti, terzi nelle rispettive gare. Bagnolini e la Bononia, un oro che profuma di storia

Risultati di grande spessore per la società dilettantistica Bononia, da sempre uno dei fiori all’occhiello del pattinaggio di Bologna. La squadra delle Due Torri prende parte alla seconda tappa della Imola Indoor Cup con un gruppo di valore. Una prova riservata a tutte le categorie di pattinaggio velocità alla quale hanno preso parte 41 società provenienti da tutta Italia.

Due medaglie di bronzo per Matteo Moretti, nella categoria juniores sia nella tre giri sprint sia nei 3000 metri in linea. Stessa categoria e stessa medaglia per Greta Lidi che, nella tre giri sprint, sale sul podio, fermandosi al quinto posto nella 3000 metri in linea.

Filippo Bagnolini è quarto nella tre giri sprint e settimo sulla distanza dei 3000 metri. Una prova nella quale, fino in fondo, prova a difendere la terza piazza, dovendosi arrendere nonostante il grande impegno. Ines Filaretti, nella categoria ragazzi, è decimo nella tre giri sprint, mentre nella prova in linea, sulla distanza dei 3000 metri, è quindicesimo.

Il migliore di tutti è Luca Bagnolini che conquista un doppio oro sia nei 3000 metri in linea, sia sul 1000 metri in linea. Risultati che arrivano nella categoria master 50. Luca, prima dell’appuntamento imolese, aveva conquistato in nono posto alla rassegna continentale nella maratona disputata a Napoli.

Luca Bagnolini, atleta di grande valore e spessore, ha portato in alto i colori bianco e azzurro della Bononia, una società che recentemente è stata anche insignita della Stella d’oro per meriti sportivi, per il mezzo secolo di attività nel pattinaggio velocità con la conquista di titoli nazionali e internazionali.