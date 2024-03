Pattinaggio sincronizzato. Due team di Albinea agli Europei

Ai campionati italiani di pattinaggio a rotelle sincronizzato disputati a Conegliano, triplo quarto posto per lo Skating Albinea che in questo modo potrà schierare la squadra senior e quella junior ai campionati europei che si disputeranno al PalaBigi a inizio maggio. Erano diversi anni che Albinea non riusciva a presentare l’accoppiata junior-senior, ma i piazzamenti ottenuti in Veneto, anche se ai piedi del podio, ora lo consentiranno. Albinea ha rinnovato molto a causa del cambio generazionale e così era difficile limitare lo strapotere di Bologna e Monza, anche se va detto che diverse altre squadre erano formate da più società. Non così quella di Silingardi e Galuppo sempre molto attenta sul territorio. In ogni caso, tra le senior Albinea è stata superata da Skate Bologna, Monza e Sincro Roller; tra le juniores, cambiando i fattori il prodotto non cambia, visto che ha vinto Monza, davanti a Skate Bologna, Sincro Roller e Albinea. L’Accademia di Pattinaggio è giunta nona. Albinea è poi giunta quarta anche tra le Small Sincro, giovanissime che ancora non hanno l’attività internazionale. Tra i Grandi Gruppi, settima la mista di Arena e Olimpia Vezzano.

c.l.