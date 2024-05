Pattinaggio Skating Club Massa sugli scudi. Carlotta Lucaccini si laurea campionessa toscana

E’ formidabile coi pattini a rotelle ai piedi Carlotta Lucaccini che si è laureata campionessa toscana della disciplina “Libero“ nella categoria Cadetti A. La tredicenne massese, che pattina ormai da 7 anni fedelissima allo Skating Club Massa di Luigi e Sandra Dalle Luche, ha ottenuto lo splendido risultato al termine delle due tappe del circuito Fisr che si sono svolte a Calenzano e che prevedevano entrambe uno short ed un long program.

Nella prima tappa Carlotta si è classificata al terzo posto con 70.93 mentre nella seconda, alzando a 79.06, ha vinto il titolo regionale che le consentirà l’accesso ai campionati italiani, per merito e punteggio, che si disputeranno a Ponte di Legno (Bs). Le date provvisorie sono fissate per il 25 (programma corto) ed il 26 giugno (programma lungo) in concomitanza con gli esami di terza media ma la scuola Malaspina di Massa verrà incontro alla propria alunna per questo importante impegno sportivo e un grazie anticipato va al vicepreside Vullo. E’ il terzo anno consecutivo che la pattinatrice apuana, allenata da Marco Tommasi, si qualifica per i nazionali. Le altre due volte lo aveva fatto per punteggio, entrambe come quarta classificata.