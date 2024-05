Pattinaggio Tre titoli toscani per la Rotellistica Apuana Giorgi, De Stefano ed Elisei si laureano campionesse regionali

Si conclude con titoli regionali e podi, la prima parte della stagione agonistica della Rotellistica Apuana che con le sue atlete (giovani e giovanissime) ha partecipato ai campionati regionali Fisr, Laura Giulia Giorgi, (nella foto) classe 2002, non tradisce le attese e nella categoria Senior internazionale, vince il titolo di campionessa regionale Fisr, specialità “Solo dance“, un traguardo che in casa della Rotellistica era tanto atteso, un titolo costruito silenziosamente ma con costante pazienza negli allenamenti. Bene anche Camilla Cucurnia (classe 2005), al suo primo anno nella categoria Senior “Solo dance“.

Nella stessa specialità Asia De Stefano (classe 2004) vince il titolo di campionessa regionale Fisr, un trofeo che si somma ai molti già conquistati e che fanno della De Stefano una veterana dei podi. Non da meno è stata la giovane Anita Elisei (classe 2013), impegnata nella categoria Esordienti divisione nazionale (sempre specialità “Solo dance“) dove ha vinto il titolo regionale, staccando il pass per il trofeo nazionale delle regioni, in calendario il prossimo mese di settembre. Soddisfazione per i risultati conseguiti è espressa dallo staff tecnico, al lavoro anche con la squadra agonistica e preagonistica con l’obiettivo di fare bene nelle prossime gare.

ma.mu.