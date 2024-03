Pattinaggio. Tutte sul podio a Bondeno le atlete del Quadrifoglio

Si sono svolte domenica a Bondeno le gare federali valide per il campionato provinciale Fisr e per il trofeo provinciale Fisr giovanili. Le atlete del Pattinaggio Il Quadrifoglio hanno conquistato il podio in tutte le categorie alle quali hanno partecipato, e chi non è riuscito a salirci ha comunque molto ben figurato. A questo si aggiunge la medaglia

di bronzo conquistata da Agnese Fuso nel campionato provinciale FISR – Solo Dance.

Per il trofeo provinciale FISR giochi giovanili, invece, medaglia d’oro per Agata Bolognesi, Sofia Barboni, Ilaria Biancani, Federica Campochiaro, Martina Capobianco, Francesca Ferroni, Anna La Malfa, Margherita Garbellini, M.Vittoria Monteleone e Camilla Zecchi.

Medaglia d’argento per Laura Caciorgna, Marta Camisotti, Isabel D’Orsi, Giulia Fiorindo, Diana Lombardi, Alessia Motta e Bianca Simani. Medaglia di Bronzo per Chiara Ferrari, Anna Fini, Gaia Masci, Viola Tosi e Giada Valenti. E via via le altre, tutte autrici di ottime prestazioni che le hanno portate a concludere tutte entro i primi 10-12 posti, a partire da chi purtroppo è rimasto ai piedi del podio: Ester Babarama, Viola Boldrini, Caterina Nepoti, Emma Palara, Sofia Treossi, Selvaggia Muzzi, Eleonora Paparella, Chiara Tornello, Chiara Balestra, Martina Fiori, Matilde Garbellini e Alice Tosi, per proseguire con Emma Mantovani, Sara Masiero, Susanna Grimandi, Sara Malimpensa.