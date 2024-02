PATTINAGGIO. Una Primavera blasonata. E’ la migliore società nazionale

La Primavera è stata nominata miglior società di pattinaggio del 2023 a livello nazionale. Un titolo di campione d’Italia che il club presieduto da Marina Magelli ha festeggiato pochi giorni fa a Bagnolo, alla presenza del governatore Eugenio Giani e del sindaco di Montemurlo Simone Calamai. Nell’occasione, è stato presentato l’organico che prenderà parte alla stagione pronta a partire, nel segno della continuità: a guidare lo staff tecnico composto da Giacomo Breschi, Mirko Schiavoni, Jessica Sagaria, Carmen Biscardi, Gaia Rafanelli, Francesca Ciminelli, Sofia Grazzini ed Alessia Fiesoli (oltre alla "new entry" Nadia Santarelli) sarà ancora una volta Candida Cocchi, supportata dalla sorella Desirèe nella duplice veste di agonista ed allenatrice. "Quando sono diventata presidente di questa società nel lontano 2000, raggiungere il titolo di campioni d’Italia era un sogno – ha commentato Magelli –poi con il passare degli anni è diventato un obiettivo. Un cocktail di emozioni positive e negative, aggiunte al lavoro costante e all’immensa passione per questo sport, hanno fatto sì di farci centrare l’obiettivo. Ringrazio tutti i genitori degli atleti, allenatrici ed allenatori ed infine tutti i miei atleti: senza la loro passione e la loro tenacia non saremmo qui. E vogliamo continuare su questa strada".

G.F.