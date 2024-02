Pattinatori Estensi protagonisti ai nazionali Uisp

Domenica scorsa il centro sportivo Bihac di Bondeno è stato teatro dell’apertura dei campionati nazionali Uisp di pattinaggio artistico a rotelle nelle specialità Artistico, Categorie, Livelli, Formula e Solo dance, con la fase provinciale che ha visto competere atleti di altissimo livello nelle diverse categorie di gara. Nella specialità Solo Dance, la Pattinatori Estensi ha schierato in pista i suoi fuoriclasse che hanno ancora una volta dato prova di grande talento e determinazione. Magnifiche le

performance di style dance e danza libera di Vittoria Vaccari, stella emergente della categoria Dance Pro Junior femminile, che ha incantato giuria e pubblico ottenendo un punteggio altissimo. Luca Vecchi si è riconfermato indiscusso campione in tale disciplina primeggiando nella categoria Super dance Diamond maschile.

Per la stessa categoria Super dance Diamond, ma al femminile, sono scese in pista le atlete Alice Vecchi, Linda Milani e Greta Frabetti che si sono appropriate nell’ordine di tutti i gradini del podio. Grandioso esordio per Gabriela Ipate che ha sbaragliato la concorrenza nella categoria Super Dance Titanium salendo sul gradino più alto del podio. Molto buona anche la performance artistica e tecnica di Matilde Frilli, che ha gareggiato per la categoria Super Dance Gold. Grandissime soddisfazioni anche per la Formula 1, grazie alla doppietta di Cassone Mia e Annica Marsico, medaglie d’oro rispettivamente nelle categorie F1 C e F1 E.