Pentathlon moderno. Bussetti e Ciamaglia ok

A Roma si sono svolti i campionati italiani di pentathlon moderno, con l’inserimento della nuova disciplina, a cui hanno partecipato i ragazzi della Dinamo, Cesare Bussetti e Marco Ciamaglia, nonostante il focus della società e degli atleti rimanga sempre il triathlon. Il tecnico della Dinamo Triathlon li prepara fin da giovani a spaziare nella multi disciplina, non solo quindi nel triathlon. I ragazzi hanno infatti ben figurato in questi campionati Italiani di pentathlon chiudendo tutte le 5 discipline. Cesare Bussetti con il 15° posto assoluto, Marco Ciamaglia con il 17° . Entrambi hanno recuperato oltre 15 posizioni nella prova finale della Laser-Run, correndo fortissimo. Il tecnico Raffaele Secchi dice: "Sono contento di questi due ragazzi perché questo risultato li gratifica per tutto l’impegno e la fatica che ci mettono tutti i giorni negli allenamenti. Sonoo fiero di loro perché nonostante l’impegno sportivo riescono ad organizzarsi nello studio con ottimi risultati. Un grazie particolare alla presidente di Asd Futura Pesaro, Adriana Fabbri, per il supporto".

l. d.