Pentathlon moderno. Duecento atleti in gara per il campionato italiano under 15

Pesaro è pronta a ospitare giovani pentatleti da tutta Italia, in occasione del campionato Italiano "Open" Under 15 e del trofeo nazionale Promozionale Under 11 e Under 9. Circa 200 atleti della Federazione Pentathlon Moderno si ritroveranno in città oggi per un’intensa giornata di gare. Si inizia alle 8.45, al Campo Scuola di via Respighi, la competizione prende il via con la disciplina a ostacoli, poi il nuoto, alla piscina "Adriano Facchini" di via Togliatti e dal laser run sempre al Campo Scuola con conclusione alle ore 17. Al campionato Under 15 parteciperanno 138 atleti, 72 ragazzi e 66 ragazze. All’Under 11 e Under 9 sono iscritti 57 bambini. A presentare l’evento sono intervenuti il presidente della Federazione Fabrizio Bittner, il delegato Marche, Giuseppe Fabbri e la consigliera federale, responsabile nazionale Paralimpico della Fipm, Adriana Fabbri che hanno detto: "Si tratta della prima gara ufficiale per gli Under 15 ed è una grande soddisfazione che si svolga a Pesaro grazie al lavoro che viene svolto nella città che quest’anno è anche capitale della cultura".

Sono intervenuti anche il presidente del Coni regionale, Fabio Luna, il presidente del Comitato italiano Paralimpico Luca Pancalli con un messaggio e il delegato del Cip regionale Andrea Evangelisti che hanno espresso parole di elogio nei confronti della federazione. Presente anche l’allenatore Michele Totaro. Poi, con la presenza di atleti paralimpici, tra cui i due pesaresi Alessandro Ragni e Chicca Mencoboni che parteciperanno agli europei di Madeira in Portogallo dall’1 al 7 luglio, si è parlato del progetto ParaPentathlon che sarà presentato a Roma il 25 giugno e partirà a settembre coinvolgendo atleti diversamente abili.

Al riguardo hanno preso la parola Massimo e Sara Domenicucci, rispettivamente presidente e segretaria di "Piattaforma solidale" che hanno sottolineato: "Lo sport è uno strumento importante di inclusione e coesione sociale. Oltre a insegnare le basi del lavoro di squadra, la bellezza dello stare insieme, la necessità di rispettare le regole, lo sport promuove una maggiore conoscenza di sé e dell’altro. E quando inclusivo, lo sport è l’antidoto più forte che abbiamo a disposizione per vincere qualsiasi tipo di discriminazione". Ha concluso Filomena Patella, referente regionale ParaPentathlon che ha illustrato i 5 passi del progetto per raggiungere gli obiettivi per uno sviluppo sostenibile: "L’inclusione sociale di persone a rischio marginalizzazione, la sostenibilità ambientale dello sport e degli eventi sportivi, quindi la promozione del benessere psicofisico, la parità di genere e la valorizzazione dello sport come volano per questi e tanti altri valori positivi, elevandolo dallo status di semplice passatempo".

Luigi Diotalevi