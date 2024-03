Pentathlon. Super Gozzoli conquista l’argento all’International Trophy di Leiria

A Leiria in Portogallo tappa della ’Modern Pentathlon International Trophy - European Cup U19’, dove gli azzurri della nazionale giovanile U17 e U19 di Pentathlon si sono particolarmente distinti. Tra questi, Matteo Gozzoli (in foto), classe 2006, atleta della Sweet Team Modena, ha conquistato uno strepitoso argento con un totale di 1.539 punti, preceduto solo dall’egiziano Sief Soliman. Gozzoli parte subito con un secondo posto nel torneo di scherma realizzando 202 punti (16 assalti vinti su 21), dove conferma la crescita in positivo degli ultimi mesi. Nella nuova disciplina ad ostacoli segna ancora il suo personal best, a seguire nei 200 stile libero consolida la propria performance, mentre nel laser run ottiene il suo record personale, fermando il cronometro a 10’35”52. Un risultato importante quello ottenuto nel weekend in vista di una stagione agonistica, appena iniziata, decisamente molto lunga ed impegnativa in ambito nazionale ed internazionale. Questa settimana, il 17enne modenese sarà in ritiro presso il Centro di Preparazione Olimpica di Montelibretti, dove potrà allenarsi e confrontarsi con gli atleti della nazionale maggiore di Pentathlon.