Per la prima volta nel reggiano gli italiani paralimpici. A Cadelbosco i big del tennistavolo

Tutto pronto per i Campionati italiani paralimpici di tennistavolo 2024 che, per la prima volta, saranno ospitati nel Reggiano, precisamente a Cadelbosco Sopra, alla palestra Comunale di via Galileo Galilei. La manifestazione durerà tre giorni e prenderà il via giovedì 4 aprile per concludersi con le finali di ogni categoria domenica 7.

William Santini, presidente dell’Arsenal Cadelbosco, nonché presidente regionale Fitet, ha organizzato un evento che vedrà arrivare a Cadelbosco i migliori pongisti paralimpici italiani, tra i quali ci saranno ben 8 campioni del mondo in carica nelle rispettive categorie. Brenno Speroni della Speroni Water Pumps sarà lo sponsor ufficiale della manifestazione assieme a Transcoop, Cabrioni, Esm, Autocarrozzeria Zanni, Risorante Il Sole, Fibrotubi, Gualtieri e Master Hotel. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti dalle 8 del mattino fino alle 18. L’evento, targato Fitet, è patrocinato anche dal Comune di Cadelbosco, da Sport Valley Emilia Romagna e dall’Arsenal Cadelbosco, e verrà trasmesso in streaming sul sito della Federazione italiana tennistavolo.