Perugia spadroneggia. S.Giovanni ko in tre set

PERUGIA

Era difficile pensare che nell’ultima gara della stagione potesse ripetersi l’impresa compiuta all’andata, ci ha provato la Omag-Mt San Giovanni in Marignano a farsi rispettare ma stavolta dalla parte opposta della rete c’era una formazione ben più determinata rispetto ad un mese fa. D’altra parte, sarebbe stato anche irrispettoso rovinare la festa alla capolista Bartoccini Fortinfissi Perugia, dominatrice assoluta del campionato di serie A2.

In un contesto di pubblico eccezionale presente al Pala-Barton per celebrare la stagione magica delle magliette nere, le romagnole hanno giocato la loro onesta partita, ma sono state sconfitte per tre a zero. Una serie negativa per i risultati in questa ultima parte di campionato, ma utile per far fare esperienza alle ragazze più giovani e promettenti. Le marignanesi sono scese in campo ben sapendo che sarebbe servita una prova di spessore per sbaragliare la concorrente, ma hanno badato solo a giocare la loro pallavolo, dimostrando al gruppetto di tifosi al seguito di onorare sino in fondo la propria maglia. In avvio le padrone di casa imprimono un ritmo infernale con l’imprendibile Montano (10-5). La reazione avversaria arriva dal muro che comincia a dare i suoi frutti e riporta a contatto (12-11). La seconda accelerazione è propiziata da Bartolini e allora le marignanesi effettuano le sostituzioni gettando in campo, Meliffi, Turco e Parini, le nuove forze però non sortiscono effetti e il gap torna pesante (23-16). Finale senza sussulti e uno a zero.

Alla ripresa le ospiti vanno sotto e poi infilano nove punti consecutivi (3-10). A dare la scossa è la regista Ricci ma le zie ci mettono del loro cominciando a sbagliare l’impossibile e finendo per essere sorpassate. Terzo set resta in bilico sino al 9-8, poi però Perugia allunga il passo e vince.

Alberto Aglietti

