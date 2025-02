Pesaro affonda la lama

Pesaro domina nella spada e lo fa nel modo più convincente, grazie ai suoi giovani atleti ed atlete che hanno portato il club cittadino ai vertici delle Marche. Proprio ai Regionali, disputatisi nei giorni scorsi, nella categoria Assoluti Maschile, sono scesi in pedana Federico Lanari, Alessandro Berti, Matteo Casoli, Matteo Bugari, Andrea Piccinini e Federico Baldi. Lanari chiude secondo venendo sconfitto, per una sola stoccata, in finale 15-14. Berti si classifica terzo perdendo in semifinale con il suo compagno di sala Lanari in uno scontro acceso ed emozionante. Bene gli altri “rossiniani”: Casoli 9° (miglior Cadetto classificato), Bugari 18°, Piccini e Baldi rispettivamente 23° e 28° premiati dal Comitato Scherma Marche per l’impegno profuso nella gara. Successo invece per Teresa Donatelli che si aggiudica la gara dopo aver superato agilmente tutte le avversarie e approdando in finale dove domina l’avversaria lasciandola a sette stoccate. Una buona performance anche per Marta Furlani che chiude 13°, una gara condotta con abilità e determinazione perdendo per i quarti di finale con la compagna di sala.

Il club Scherma Pesaro mostra i muscoli non soltanto in regione. Roman Gai ha preso parte al

“Challenge international des Hauts de Seine”, prestigioso trofeo internazionale che si è svolto in Francia questo fine settimana. Dopo aver superato brillantemente la fase a gironi Roman approda al tabellone principale come 10° (primo degli italiani in gara). Il pesarese riesce a superare con determinazione due dirette e si ferma allo scontro per entrare nei migliori 16. Chiude la sua gara 22° (secondo degli italiani). Il merito di questi grandi risultati va agli atleti e alle atlete che instancabilmente si allenano nella palestra del Ledimar. Soddisfatto il presidente e Maestro Giulio Mangiaracina che solleva anche il problemna dell’ìmpianto sperando nella sensibilià dell’amministrazione comunale: "I risultati e gli iscritti al club parlano chiaro, siamo una delle società migliori delle Marche e portiamo il nome di Pesaro in Italia e in Europa; i nostri atleti e le nostre atlete vincono e convincono ma l’amministrazione comunale rimane silente circa la possibilità di contribuire all’allargamento della struttura sita in via delle Rondini. Siamo sempre aperti al dialogo e rimaniamo in attesa".

d. e.