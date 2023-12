Pesca sportiva. Incetta di medaglie. Tutti a caccia del pesce più grosso

Incetta di medaglie e spettacolo puro grazie all’evento organizzato dall’Unione nazionale veterani dello sport Massa Carrara, si è tenuta al lago della Fiora in viale Mattei l’annuale gara di pesca intitolata al 23° Trofeo Cral ospedale di Massa-Veterani dello sport e 14° trofeo Alberto Marzo. Numerosissime le adesioni che quest’anno hanno visto la partecipazione di pescasportivi provenienti da diverse località anche fuori provincia.

La gara consisteva nella cattura di carpe e storioni con la notissima tecnica denominata ’ al colpo’ ovvero con l’uso del galleggiante dopo una pasturazione abbondante a base di mais e bachi. I pesci catturati sono stati conservati in una nassa fino alla pesa per poi essere ributtati nelle acque del lago. Vincitore assoluto della gara è stato Marco Del Frate che si è aggiudicato il 23° trofeo Cral-Unvs con l’incredibile bottino di 46 chilogrammi di pescato. Il trofeo Alberto Marzo è andato invece a Maurizio Da Prato che ha vinto raccogliendo ben 39 kg di pesce. Ricchissimi i premi selezionati per i vincitori: oltre alla classiche coppe infatti sono state selezionate collezioni di prodotti tipici locali e selezioni di gastronomia della provincia.

(Nella foto Maurizio Da Prato e Luciano Pelliccia)