Pesca, sul campo di gara di Ostellato. Via al campionato con tecnica Feeder

Ha preso il via il campionato provinciale a tecnica Feeder, il campo di gara è stato quello di

Ostellato e vittoria di settore per Cristiano Vanzini ( assoluto di giornata con 6,670 kg. di pescato ) e Luciano Fratoni della Canne Estensi Colmic, Maurizio Guerzoni del Castello Maver, Paolo Pollini e Nino Negrini del CPS Codigoro Maver.

Il campionato proseguirà il 1 Maggio nel Po di Volano a Medelana, il 2 giugno a Ostellato, per chiudere l’1 settembre sempre a Ostellato. Presentata in questi giorni l’attività regionale per i giovani, promossa dal comitato regionale Fipsas dell’Emilia Romagna presieduto da Mauro Tinti e con responsabile attività giovanile Giuliano Boldini.

L’attività è rivolta ai giovani agonisti per le categorie Under 10, Under 13 e Under 15. Alla manifestazione, che è articolata in quattro prove, possono partecipare ragazzi e ragazze in possesso di tessera federale. La manifestazione si apre il giorno 6 luglio al Lago Pino di Forlì, seconda prova il 20 luglio al Lago Molinella di Bologna, terza prova il 3 agosto al Lago Pascoli di Forlì, gara di chiusura il 24 agosto al Lago Faetano nella Repubblica di San Marino. La categoria Under 10 (2015/2017) tecnica libera e canna fissa massimo 5 m. durata gara 90 minuti, Under 13 (2012/2014) canna fissa massimo 6 m. roubaisienne massimo 9,50 m. durata gara 120 minuti, Under 15 (2010/2011) canna fissa massimo 6 m. e roubaisienne massimo 11,50 m. con durata gara di 120 minuti.

Per tutti le gare sono solo peso e si possono utilizzare ½ kg. di bigattini, 1 barattolo di mais e lombrichi solo come innesco, dove consentito 400 grammi di pellet.

In ambito seniores, domenica prossima 21 aprile prende il via il campionato provinciale promozionale o Serie C sul campo di gara del Riolo a Malalbergo.