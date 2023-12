Pesistica olimpica. Le cussine Marta Temporin e Luminita Gamanji salgono sul podio ai campionati assoluti a Roma

La sezione pesistica del Cus Ferrara torna a casa dalle finali dei Campionati Italiani Assoluti di Pesistica Olimpica disputati a Roma con due splendide medaglie, arrivate entrambe dal settore femminile. Marta Temporin, al debutto in una finale tricolore, ha conquistato il secondo posto assoluto nella categoria 71 kg, mentre Luminita Gamanji è salita sul terzo gradino del podio fra le 76 kg. Grande soddisfazione per i tecnici Venturella e Salani, che portano per la prima volta due ragazze alle finali e vedono premiati gli sforzi con due bellissime medaglie.