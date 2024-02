Pgf al via con la serie A1: "L’obiettivo è salvarci"

La Pgf si prepara ad affrontare per il terzo anno consecutivo la Serie A1 con la sua squadra maschile di ginnastica artistica, il cui campionato comincerà il prossimo weekend a Brescia in quella che sarà la prima tappa di una stagione parecchio impegnativa. Dopo la storica promozione del 2021 ed il consolidamento nella massima serie degli ultimi due anni, che ha portato la Pgf a cogliere addirittura il terzo posto, l’associazione presieduta da Franco Mantero punta a confermarsi come una delle più belle realtà della Serie A1, con una formazione costituita quasi esclusivamente da ginnasti formatisi nel vivaio interno: il capitano Andrea Passini, Steven Matteo, Pietro Miserti, Tommaso Bertarelli, Emiliano Landi, Filippo Rossi, Luca Marchi e l’ucraino Illia Kovtun, vicecampione del mondo nella categoria all-around. Il campionato anche quest’anno si svolgerà su tre tappe: Brescia (2-3 febbraio), Ancona (23-24 febbraio) e Ravenna (6-7 aprile). L’eventuale Final Six sarà poi a Firenze nel weekend del 25 e 26 maggio, per un calendario molto spostato in avanti considerati i Giochi Olimpici di Parigi alle porte. Nel 145^ anniversario dalla nascita della Pgf, il presidente Mantero fissa gli obiettivi: "Quest’anno vogliamo salvarci, diversi nostri atleti sono reduci da infortuni anche seri e quindi non potremo puntare al piazzamento sul podio dello scorso anno. Sarà un campionato particolarmente impegnativo, la ginnastica italiana sta crescendo molto". Alla presentazione della stagione anche l’assessore allo sport Andrea Maggi: "Questa è una società con tante medaglie, non solo sportive, ma anche sociali. Pgf ha una storicità importante, può contare su 1500 soci al suo interno e negli ultimi anni ha raccolto risultati di spicco". Per il presidente Mantero l’occasione di presentare quattro nuove realtà che hanno scelto di affiancare Pgf in questa avventura: si tratta di Ab Meccanica, Duferco Energia, Assicurarsi con Logica e Multisystem, oltre allo storico rapporto con Avis.

Jacopo Cavallini