Pgf quarta alle ’Final Six’ . Gara strepitosa a Firenze

La Pgf é quarta in Italia. Impresa dei palestrini a Firenze, che, entrati come sesti in final six, fanno una gara al cardiopalma conquistando il secondo posto della semifinale, sfiorando per pochi decimi l’ingresso nella finalissima a tre. La misura del risultato é resa ancora maggiore dalla costanza che vede la Palestra Ginnastica Ferrara per il terzo anno consecutivo nel gotha dell’artistica Italiana, la finale scudetto tra le migliori sei del campionato.

Si comincia al corpo libero, dove arriva la prima sorpresa positiva per la Pgf, con Tommaso Bertarelli che va oltre ogni previsione e con un esercizio pulito strappa un punto alla Ginnastica Pro Carate. Poi inizia il Kovtun-show, con il tre volte campione d’Europa ucraino a creare il divario a cavallo con maniglie e anelli. Arrivano poi 2 volteggi spettacolari di capitan Andrea Passini e Steven Matteo, che ottengono 5 dei 6 punti a disposizione in questo attrezzo assicurando già a metà gara la matematica seconda piazza del girone. A questo punto d’obbligo guardare il punteggio di Spes Mestre, seconda dell’altro girone e avanti di oltre tre punti. Kovtun in successione a parallele e sbarra, gli esercizi dove un mese fa a Rimini si é cucito addosso l’iride europeo, accende le speranze di una rimonta estense ma i veneti sono perfetti e si erodono “solo” 2 punti e venticinque al divario, non sufficiente a conquistare l’ultimo posto per la finalissima a cui accedono Vitus Pasqualetti, Romagna Team e Spes Mestre.

La Palestra Ginnastica Ferrara è splendida 4° assoluta e si conferma stella di prima grandezza della ginnastica maschile italiana, grazie ancheal ruolo svolto in regular season da Pietro Miserti, Emiliano Landi e Filippo Rossi, che ieri non hanno avuto modo di salire in pedana ma hanno supportato alla grande i compagni.