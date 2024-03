Pianosi alle Olimpiadi, è cresciuto nel club vela Portocivitanova

Il diciannovenne pesarese Riccardo Pianosi, cresciuto nel Club Vela Portocivitanova, è stato chiamato a rappresentare l’Italia alle Olimpiadi di Parigi (le gare di vela si disputeranno a Marsiglia) per la specialità della formula kite. Dopo l’argento conquistato nelle acque spagnole di Los Alcázares, in occasione dei Campionati Europei, è arrivata la notizia della convocazione di Pianosi, tesserato per la Marina Militare e attualmente al secondo posto nel ranking mondiale, argento agli Europei conclusi l’altro ieri, oro agli Europei 2023 e Bronzo Mondiale 2023. "Questo – ha detto Pianosi – è un momento particolarmente felice per la mia carriera: sapere che rappresenterò la mia Nazione alle Olimpiadi di Parigi è per me un motivo di grande orgoglio". "Dopo Michele Regolo ai Giochi di Londra 2012 nei Laser, avere alle prossime Olimpiadi un altro atleta del nostro vivaio è un’emozione fortissima per me e per tutto il nostro club" il commento di Cristiana Mazzaferro, presidente Club Vela.