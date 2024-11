Pioggia di medaglie anche nell’artistica. E Salvati porta a casa due titoli italiani

La Raffaello Motto fa il pieno di medaglie, ben 4, grazie a Alessandro Salvati ai campionati italiani di ginnastica artistica maschile disputati nel fine settimana a Fermo. Il promettente atleta della società viareggina, classe 2009, si è laureato vice-campione nazionale nel concorso generale della categoria Junior 2, aggiudicandosi inoltre 2 titoli di specialità e un ulteriore argento. Risultati che confermano la crescita vertiginosa di Salvati, protagonista lo scorso week-end con la Nazionale Junior alla Swiss Cup.

Il ginnasta della Motto ha messo ancora una volta in mostra il proprio bagaglio tecnico in una categoria che comprendeva anche gli atleti del 2008, nonostante un malessere che lo aveva colto proprio a ridosso dell’evento. I 38,550 punti complessivamente ottenuti nei vari attrezzi gli sono valsi il secondo posto nell’all-around a riprova di una spiccata versatilità.

Un rendimento notevole, quello di Salvati, che gli ha permesso di diventare campione italiano al cavallo con maniglie e alle parallele (con un esercizio impeccabile valso le congratulazioni di tecnici e ufficiali di gara) e di classificarsi secondo alla sbarra ad appena mezzo decimo di punto dal vincitore: il giovane ginnasta ha proposto un esercizio inedito, con 2 salti volanti al di sopra dell’attrezzo.

Esperienza positiva anche per Marco Castellano, che dopo i vistosi progressi degli scorsi mesi si presentava agli Assoluti con l’obiettivo di salire sul podio. L’atleta della Motto lo ha sfiorato al cavallo con maniglie, chiudendo quarto a un solo decimo di punto dal bronzo. Un piazzamento a cui si aggiunge il settimo posto agli anelli, mentre nell’all around Castellano è rimasto fuori dalla top-10 con qualche recriminazione, considerato che dopo la quarta serie di attrezzi si trovava in seconda posizione provvisoria.

Dopo questa soddisfacente trasferta, i ginnasti della Motto si proiettano verso la Serie A 2025, che avrà inizio a febbraio. “Stiamo vivendo un’evoluzione costante, focalizzandoci non solo sul campionato ma anche sul settore giovanile, con tanti piccoli nuovi iscritti che danno vigore al nostro movimento”, commentano i tecnici Gabriele e Leonardo Mattei. In questi giorni Salvati sarà impegnato a Milano per un collegiale con la squadra Nazionale Junior in previsione di un incontro internazionale che si terrà in Germania.