Pioggia di medaglie per Certaldo a Lignano. Matteo Grassi e Ilaria Leoncini 2 volte d’oro

Trasferta esaltante per il Certaldo in Friuli al prestigioso Meeting Nazionale “XVII° Trofeo Città di Lignano”, dove gli atleti della Fiammetta al gran completo hanno conquistato ben 21 medaglie (4 ori, 9 argenti e 8 bronzi), per un lusinghiero 7° posto finale nella classifica per società, sulle 29 partecipanti. Fra i Senior spiccano le 4 medaglie di Matteo Grassi, capace di vincere 100 dorso e 200 misti, di chiudere secondo i 200 dorso e di salire sul terzo gradino del podio sui 400 stile. Gli altri 2 ori sono arrivati da Ilaria Leoncini sui 100 e 200 rana, mentre Francesco Cocci si è messo al collo 3 medaglie d’argento sui 100 e 200 rana e sui 200 misti. Lorenzo Carpitelli porta a casa il bronzo sui 200 rana, Lorenzo Mainardi l’argento sui 200 farfalla e Giacomo Gori il bronzo sui 100 dorso. Buoni anche i crono di Ginevra Leoncini.

Scendendo tra i Cadetti sono 3 i secondi posti centrati con Christian Cicali (400 stile e 200 farfalla) ed Eugenio Pollini (50 stile), mentre in terza posizione hanno concluso Giorgia Russo (400 stile), Massimo Corsoni (100 rana) ed Emanuele Indovino (200 misti). Buone prove pure per Martina Stricchi. Veniamo agli Juniores, dove non sono arrivati podi, ma prestazione di livello con Sofia Fioravanti, Lorenzo Carpitelli, Alberto Pompei, Allegra Bondi, Sara De Santi e Deva Maria Cianti. Per quanto riguarda i Ragazzi, invece, spiccano l’argento di Giovanni Viani sui 200 farfalla e il bronzo di Cosimo Santini sui 200 farfalla. Seguono poi le belle prove di Maria Vittoria Cianti, Leonardo Carpitelli, Chiara Marzuoli, Davide Puccioni, Martina Musaj, Greta Lucente, Vittorio Testi, Thomas Monzani e Giovanni Messina. Chiudiamo con gli Esordienti “A” e “B“ scesi in vasca: Aurora Dodaj, Andrea Ghelli, Brando Giotti, Diana Galgani, Gaia Bettiol, Lorenzo Taddei, Eva Chesi, Nicholas Monzani, Niccolo’ Cerbai, Federico Gulotta, Solomon Haile Lehem, Giulio Cappelli, Emma Spini, Ettore Alfani, Tommaso Cerrini, Dafne Giovannini, Eva Lucente, Rebecca Ciabò, Miranda Dainelli, Viola Parentini, Eva Piazzini, Leonardo Triolo, Cosimo Faraoni, Matteo Belsole e Pietro Pifferi.