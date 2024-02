Pioggia di medaglie per le atlete Quadrifoglio

Ottimo inizio di annata agonistica per le atlete del Pattinaggio Quadrifoglio ai campionati provinciali Uisp, che tornano a casa con ben 18 medagllie. La gara si è svolta sabato scorso nella pista di Bondeno, e ha visto in campo tutte le squadre della provincia. Nel 2° livello Professional B, vittoria di Martina Fantoni, seguita al secondo posto da Francesca Di Barba e al terzo da Federica Campochiaro; nel 2° Professional A, Campionessa Provinciale Irene Teodori. Nel 1°

Professional C , prima classificata Jasmine Musacci, seguita da Ilaria Biancani, seconda, da Bergamini Giulia, terza, e da Teodori Elena, quarta. Nel 2° livello Debuttanti C , medaglia d’oro a Sara Saletti, d’argento a Francesca Ferroni. Nel 1° Debuttanti C, è salita al primo posto Anna Fini, al secondo, Anna La Malfa, e al terzo, Susanna Grimandi; a seguire, gli ottimi piazzamenti di Diana Lombardi, Emma Palara, Carlotta Santi e Sara Vecchio. Nel 1° livello Debuttanti B, campionessa provinciale Maria Vittoria Monteleone, vice campionessa Stella Zampaolo, medaglia di bronzo Viola Tosi e, quarta classificata, Marta Camisotti. Nel 1° Debuttanti A, medaglia d’oro a Caterina Nepoti, al 1° Livello Debuttanti C 8° Chiara Balestra, 9° Chiara Tornello e 10° Sofia Massari.

Nella solo dance, titolo di campionessa provinciale a Elena Teodori, categoria Platinum. Agnese Fuso medaglia di bronzo nella categobia Titanium, Anna La Malfa sesta nella Gold.

E’stato un successo per tutta la squadra del Quadrifoglio, capitanata dalla presidente Federica Poli, e di tutte le sue allenatrici, Gloria Grandi, Maria Giulia Rizzioli, Francesca Di Barba e Daniela Bereziartua e uno splendido inizio, in vista delle prossime competizioni.