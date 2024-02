Pioggia di medaglie: tutti i risultati. L’Azzurra brilla ancora. Con Alba vince l’oro

Medaglie e piazzamenti di vertice, colte nel corso della seconda prova di qualificazione svoltasi in due differenti tappe. Questo il bilancio con cui l’Azzurra ha chiuso i primi venti giorni del mese di febbraio, per quel che riguarda il nuoto. I nuotatori e le nuotatrici più esperti sono scesi in vasca a Firenze e sugli scudi è salito Ludovico Alba, aggiudicandosi la medaglia del metallo più pregiato negli 800 stile.

Medaglia d’argento per Edoardo Alba, mentre si sono piazzati quarti Tommaso Lucchesi nei 200 misti e Lapo Bettazzi nei 100 farfalla. Buone anche le performance di Vittoria Bottazzi, Leonardo Cecconi, Caterina Martinelli, Ruggero Cangioli, Carlotta Santoni, Andrea Martinelli e Gaia Buffini. A qualche giorno di distanza, è toccato ai giovanissimi della categoria "esordienti" dire la loro, gareggiando a Larciano nelle medesima competizione di categoria. Francesco Mastrolia ed Ada Guarducci sono saliti sul gradino più alto del podio, nei 100 misti. Mastrolia si è successivamente piazzato secondo nei 25 apnea.

Argento per Anna Giulia Mattiello nei 400 stile e Bianca Guarducci nei 50 farfalla e nei 100 misti. Sono invece tornati a casa con un bronzo Alessandro Santini nei 400 stile e nei 50 rana, Milo Bartolozzi nei 100 misti, Ginevra Pattarozzi nei 400 stile, Ginevra Ina nei 100 misti, Leonardo Cervo nei 25 apnea e nei 100 misti, Filippo Berti nei 100 misti e nei 25 apnea, Vittoria Bellina nei 25 apnea Chiara Castagnoli nei 100 misti e nei 25 apnea. Hanno preso parte alla sfida anche Margherita Ugolini, Livia Boffa Tusone, Stefano Scuccimarra, Simone Renzini, Silvia Scuccimarra, Greta Petracchi, Nina Paoli, Linda Pancani, Klea Kulla, Francesco Del Gallo, Violante Conti, Brando Lanzarini, Rachele Lauria, Edoardo Crabu, Tommaso Cantini, Rita Ascione e Leonardo Bartolini.

Giovanni Fiorentino