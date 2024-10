Pioggia di ori in Croazia. Fucci è l’asso pigliatutto

Cervia Ginnastica Ritmica ha partecipato dall’11 al 13 ottobre ad un Torneo Internazionale disputatosi in Croazia, con tutte le componenti junior e senior. Protagonista è stata ancora una volta Margherita Fucci che ha vinto la gara Fig internazionale junior confrontandosi con numerose ginnaste provenienti da tutto il mondo. Fucci si è aggiudicata la gara All Around e ha vinto l’oro in tutte le gare individuali degli attrezzi cerchio, palla, clavette e nastro. Dopo l’esperienza agli Europei di Budapest dello scorso maggio dove ha ottenuto il quarto posto assoluto sta continuando a lavorare in previsione dei Campionati Italiani che si terranno a Campobasso a metà novembre. Ottima gara anche per Caterina Maltoni, ginnasta che ha fatto parte della squadra Nazionale junior nel 2023, e che in Croazia ha conquistato nella Categoria Fig Senior, il quarto posto nell’All Around. Tra le più giovani della squadra cervese c’era Ludovica Ajello che nella Categoria junior livello A ha vinto nelle clavette con un esercizio di altissimo livello e si è piazzata terza nell’All Around.

Hanno gareggiato anche Sofia Gramellini, Gloria Ragazzini, Matilde Sardo, Margherita Ravaioli, Martina Reggiani, Nicole Gramellini e Virginia Donati. Il lavoro svolto dalle tecniche Simona Ravaioli, Yana Siniel’nikova e Natalia Putko continua a dare grandi soddisfazioni alla società Cervia Ginnastica e conferma l’ottimo lavoro svolto da tutto lo staff societario sia a livello tecnico che organizzativo.