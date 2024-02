Pisascherma agli Europei di categoria. Giovani e Cadetti. Pisa schiera tre talenti

Grande soddisfazione per Pisascherma. Saranno infatti tre gli atleti del club pisano ai prossimi campionati Europei Cadetti e Giovani in programma a Napoli dal 22 al 29 febbraio. I tre fiorettisti allenati dai Maestri Veronica Mantovani, Marco Ramacci, Marco Rossi, Simone ed Elisa Vanni insieme al Preparatore Luca Bonaguidi rappresenteranno l’Italia nella rassegna continentale dedicata alle categorie giovanili. Nel fioretto femminile sarà l’atleta dei Carabinieri, Irene Bertini, a rappresentare l’Italia ma anche il Pisascherma (sua storica società di allenamento). Già vicecampionessa europea e mondiale nel 2021, vincitrice dei giochi del mediterraneo U23 (2024), argento e finale individuale a Istanbul e Zagabria in Coppa del Mondo U20. Tra i maschi altro elemento di orgoglio per il Pisascherma è il "giovane" Matteo Iacomoni. L’atleta in forze da circa un anno nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro (Polizia), allenato e cresciuto nella palestra di Largo Catallo arriva a questo secondo europeo della carriera con all’attivo un bronzo ai Mondiali Cadetti del 2021 e due titoli italiani cadetti. Anche Matteo come Irene rappresenta sicuramente da tempo un elemento distintivo per la società e un esempio per tutti i compagni più piccoli. Alla sua prima esperienza con la maglia della nazionale sarà invece Mattia Conticini, cadetto di talento che già nella stagione scorsa sfiorò di un soffio la partecipazione agli Europei in quanto convocato come riserva in Italia. Per Mattia questa convocazione arriva al culmine di una stagione vissuta da protagonista, ma che lo ha visto lottare fino alla fine per ottenere un posto nella squadra italiana. Sono infatti parole cariche d’orgoglio quelle del presidente Giovanni Calabrò: "Siamo molto contenti di poter vantare ben tre atleti fiorettisti nella delegazione italiana in partenza per i prossimi Europei cadetti e giovani. Non è una cosa da poco, basti pensare che in tutta Italia soltanto noi e la Comini Padova ci è riuscita. Questo ci riempie di orgoglio e dimostra l’ottimo lavoro che ogni giorno portiamo avanti".

M.B.