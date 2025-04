Pistoia-Abetone 2025: Ultramaratona di 50 km tra sfide e novità

Anche quest’anno, la Pistoia-Abetone sarà uno degli appuntamenti di punta del calendario podistico nazionale. La macchina organizzativa dell’Asd Silvano Fedi è già al lavoro assieme al comitato promotore, presieduto dalla Provincia di Pistoia, per preparare la gara che andrà in scena domenica 29 giugno. Quella del 2025 sarà la 48esima edizione dell’Ultramaratona che ogni anno attira moltissimi atleti di valore internazionale grazie anche all’impegnativo percorso in salita, dalla lunghezza complessiva di ben 31 chilometri, e al suggestivo traguardo posto all’Abetone al culmine dei 50 chilometri di corsa.

Le novità di quest’anno sono rappresentate da tre convegni in avvicinamento alla gara, realizzati in collaborazione con il Centro Elledi Fisioterapia, che si terranno nella sala soci Coop di Viale Adua nelle date del 17 aprile, del 23 maggio e del 12 giugno alle 18:30. Ci saranno poi anche due manifestazioni di contorno, ovvero la 6 ore "UltraGreen Marathon" di sabato 3 maggio al parco GEA a Pistoia, su un percorso di 1172 metri con traguardo intermedio al 21° km, nonché il Trail del Montanaro a San Marcello Pistoiese, in programma domenica 11 maggio con due percorsi competitivi di 50 e 25 km e un fitwalking di 12 km.

Nel fine settimana della gara, ci sarà spazio anche per gli amanti delle passeggiate con la Free Walking San Marcello - Abetone, in pratica gli ultimi 20 km della manifestazione, da farsi a passo libero, ma anche per gli escursionisti con il trekking da Portafranca ad Abetone. Per gli atleti diversamente abili torna invece l’ormai consueto appuntamento con il "Quarto Traguardo", una passeggiata con partenza dalla località Le Regine dalla durata di tre chilometri.

Per quanto riguarda il percorso della Pistoia-Abetone, il via è fissato per le 7.30 da Piazza Duomo, con la prima salita che porterà a giungere alle Piastre al km 14, dopo una bella e insidiosa salita di circa 9 km. Poi la valle del Reno, per raggiungere Pontepetri e quindi Campotizzoro e Maresca (23° km), con la strada che risalirà verso il monte Oppio per raggiungere Gavinana (26° km), prima della discesa verso San Marcello Pistoiese, dove sarà posto il traguardo intermedio al 30° km. Ulteriore discesa verso Mammiano e La Lima (33° km) e infine l’esame più importante: gli ultimi 17 km praticamente tutti in salita verso l’Abetone.

Fino al 30 aprile ci sarà per tempo per iscriversi a tariffe agevolate, rispettivamente 50 euro per la 50 km Pistoia-Abetone e 25 Euro per la 30 km Pistoia-San Marcello, tramite il link http://pistoia-abetone.net/iscriviti.

Michele Flori