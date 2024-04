Playoff nel mirino con tanta voglia di serie B. Essepigi a lezione di tattica per battere Parma

L’Essepigi Fano Rugby sta preparando la semifinale di andata dei play-off per la B a Parma (ritorno il 5 maggio in sede da definire), dove si misureranno con la cadetta della formazione che milita in serie A. I parmensi avranno invece una settimana in meno per prepararsi al confronto casalingo con Gabriele Breccia e compagni, essendo stati impegnati anche nello scorso weekend per l’ultima giornata del girone emiliano-romagnolo di C1. Lo hanno chiuso battendo per 33-18 il Faenza, completando così la regular season a quota 66 punti contro i 75 del Lyons Piacenza prossimo avversario del Città di Castello nell’altro duello per l’accesso alla finale promozione. Nel frattempo hanno giocato le squadre del settore giovanile del Fano Rugby, con l’U18 allestita in collaborazione con Pesaro capace di aggiudicarsi col risultato di 17- 13 lo scontro diretto con Rimini. Un successo, quello sulla seconda in classifica, che ha avvicinato ulteriormente questo gruppo allo storico trionfo nell’Interregionale 2. Occorre un’altra vittoria domani a Senigallia contro l’Ascoli.

b. t.