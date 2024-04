Playoff ping pong. Ciatt Prato sconfitto

Niente da fare per il Ciatt Prato (le atlete nella foto) ai playoff di serie A1 femminile di tennistavolo. Al PalaTennistavolo "Elia Mazzi" la squadra pratese è stata battuta per 3-0 dalla capolista della regular season, la Brunetti Castel Goffredo, sotto la direzione di Ciro Luciano Iafisco e Tommaso Lombardi. Un match di semifinale che ha avuto poca storia, a dire il vero, come era prevedibile visto il divario tecnico fra la prima in classifica e tutte le altre squadre del campionato. La prima a scendere in campo per il Ciatt Prato è stata Magdalena Sikorska, che niente ha potuto contro la quotata Bernadette Szocs, venendo battuta per 3-0 (11-6, 11-5, 11-8). Nel secondo incontro di giornata Chiara Colantoni ha fatto sudare le proverbiali sette camicie a Andreea Dragoman, partendo a razzo. Poi la portacolori pratese ha subito il ritorno dell’avversaria, ma è comunque riuscita a guadagnare il quarto set, per poi cedere al quindi e decisivo parziale, venendo sconfitta per 3-2 (4-11, 11-6, 11-5, 4-11, 11-6). Nel derby azzurro, infine, Giorgia Piccolin ha illuso il Ciatt, ma Nikoleta Stefanova si è poi risollevata e ha vinto.