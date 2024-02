Playoff scudetto di basket in carrozzina. Santo Stefano stacca il pass per le semifinali

Con la vittoria per 70-48 (19-15, 18-11, 17-11, 16-11), unita a quella ottenuta in precedenza in trasferta per 69-46, la Santo Stefano Kos Group elimina le Volpi Rosse Menarini Firenze e si qualifica per le semifinali playoff scudetto. Con il fuso orario di otto ore ancora da smaltire – dopo la partecipazione di coach Ceriscioli, Raimondi, Tanghe, Bedzeti e Giaretti alla spedizione della Nazionale italiana in Colorado – e priva dell’indisponibile Hugo Barbe, la compagine portopotentina è partita subito determinata nel match con i fiorentini, davanti al folto pubblico del PalaPrincipi, che ha sostenuto i ragazzi con entusiasmo.

La vittoria non è mai stata in discussione perché la prova corale dei padroni di casa non ha lasciato possibilità alcuna agli avversari. Ottima la prestazione di Sabri Bedzeti, che ha messo a segno 21 punti, ha catturato 10 rimbalzi ed ha trasformato 13 tiri liberi su 15, con una eccellente percentuale dell’86%. Di rilievo anche la gara di Andrea La Terra che, in 13 minuti di impiego sul parquet, ha totalizzato 10 punti e conquistato 7 rimbalzi. Comprensibile la soddisfazione a fine gara e comunque già si pensa al prossimo appuntamento. "I ragazzi – commenta coach Ceriscioli – hanno offerto una buona prestazione, anche in considerazione del fatto che buona parte di loro ha affrontato il lungo viaggio in America e sopportato un pesante fuso orario. Adesso continueremo a lavorare per farci trovare pronti per le semifinali".

Ecco i punteggi individuali della formazione di Porto Potenza allenata da coach Roberto Ceriscioli nella partita di ritorno dei quarti di finale playoff contro la formazione toscana di Firenze: Raimondi 7, De Miranda 13, Giaretti 10, De Deus Ramos, Bedzeti 21, Buso, Tanghe 7, Veloce, La Terra 12, Marin.