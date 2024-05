Podio sfiorato per Fucci

È stato da applausi l’Europeo di Margherita Fucci. A Budapest, la 15enne tesserata per la Cervia Ginnastica e Sport e allenata da Simona Ravaioli, è arrivata quarta nella finale delle clavette nella categoria Junior, non risentendo di essere al debutto in una competizione così importante. Fucci aveva ottenuto 28.350 punti nelle qualificazioni chiudendo all’ottavo posto, riuscendo poi a migliorarsi in finale. I 30.250 punti conquistati nella final eight non le hanno però permesso di salire sul podio per soli due decimi: una beffa essendo un ottimo punteggio. La medaglia di bronzo è andata all’israeliana Alona Tal Franco (30.450), mentre l’oro lo ha vinto la romena Amalia Lica (30.800) e l’argento la slovena Alja Ponikvar (30.550).

"Sono molto felice di questo risultato perché sono riuscita a migliorarmi rispetto alla qualifica – ha dichiarato Margherita a fine gara –. Sfiorare un podio al primo campionato europeo da junior è una grandissima soddisfazione e spero sia la prima di una lunghissima serie". La nazionale Junior, che oltre alla ginnasta cervese ha presentato Ludovica Platoni, Anna Piergentili e Carlotta Fulignati, è arrivata quinta nel Team Ranking con 113.750 punti, dati dalla somma delle quattro gare individuali, finendo dietro alla Bulgaria, quarta con 117.300.

Primo posto per la Romania con il complessivo di 125.100, secondo per Israele con 123.750 punti e terzo per l’Azerbaijan a quota 117.400. Oggi invece tocca a Milena Baldassarri, impegnata nella gara All Around dove ci saranno le migliori 24 atlete della manifestazione che si contenderanno il titolo europeo, scendendo in pedana in tutte e quattro le specialità. Insieme a lei ci sarà Sofia Raffaeli, tra le grandi favorite per la medaglia d’oro. All’All Around, Milena si presenta da quattordicesima: l’obiettivo potrebbe essere quello di arrivare tra le prime cinque, anche se la sua esperienza potrebbe fare la differenza.

La gara sarà trasmessa in diretta su Rai Play dalle 14.20 alle 17.20, ma inizierà alle 10. Nelle prove individuali, la 23enne capitana della Faber Fabriano si è qualificata alla finale delle clavette (in programma domani mattina) grazie al quinto posto nelle qualificazioni (ha totalizzato 33.250 punti), mentre non è riuscita ad entrare tra le prime otto nel nastro (quattordicesima con 30.950) e nella palla (decima con 32.800). Non ha gareggiato nel cerchio e al suo posto si è esibita la 17enne Tara Dragas. La ravennate ha vinto la medaglia d’argento nel Team Ranking, con l’Italia al momento seconda con 267.350 dietro alla Bulgaria (269.150) che ha vinto l’oro. Bronzo per la Germania (265.500).

Luca Del Favero