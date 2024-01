Podismo. A Mezzogoro bis di Mangolini e successo in volata di Bergossi

A Mezzogoro, al trofeo ‘otto comuni’, bis di Mangolini e vittoria per Bergossi. In una domenica fredda e soleggiata si è tenuta la seconda tappa della storica manifestazione podistica a tappe, organizzata da Uisp comitato di Ferrara. Nel calendario del trofeo ‘Otto Comuni’ è stato il turno della località di Mezzogoro, con la collaborazione del gruppo podistico Atletica Delta Ferrarese. La partenza e ritrovo degli oltre trecento atleti è stata in Piazza Vittorio Veneto. Il programma delle partenze è stato differenziato per distanze e categorie. I primi a partite sono state quelle del settore giovanili, rispettivamente primi passi-pulcini sulla distanza dei 300 metri, poi esordienti 600 metri, a chiudere i ragazzi e cadetti che hanno percorso i 1500 metri. A chiudere il programma delle gare quella degli adulti femminili e maschili, oltre la categoria allievi, tutti sulla distanza di 6,20 km. Al comando il ‘duello’ è stato tra l’atleta ferrarese Mattia Bergossi e il padovano Federico Valandro, che fino agli ultimi metri hanno cercato di avere la meglio al traguardo. Alla fine decisivi gli ultimi cento metri, con l’allungo decisivo di Bergossi, che vince così la seconda tappa del trofeo. La classifica assoluti maschile finale vede poi terzo Giacomo Piubello (Vis Abano) 21.08. Tra le donne dopo il successo a Comacchio si conferma Caterina Mangolini (Atletica Delta Ferrarese), seconda Sara Bragante (Cus Ferrara) 24.18 e terza Elenia Agnoletto (Faro Formignana) 24.22. In archivio la tappa di Mezzogoro, il trofeo ‘Otto Comuni’ ritorna nel mese di febbraio con due appuntamenti. Nello specifico il 4 al centro sportivo comunale di Formignana, mentre il 25 in piazza municipale a Copparo. La quinta e ultima tappa, invece, si terrà a Jolanda di Savoia il 3 marzo. Le premiazioni saranno sempre in base alla categoria e i premiati saranno i primi cinque delle stesse, inoltre, anche nell’edizione 2024 avrà la speciale classifica del venticinquesimo ‘giro degli otto comuni’.

Mario Tosatti