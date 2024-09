Podismo a Occhiobello. Tamassia e Chubak su tutti

Tamassia e Chubak vincono a ‘In Sla Rota ad Po’. Una domenica dalle emozioni forti, oltre alla manifestazione podistica, grande commozione nel ricordo di Luca Poletto, scomparso il 4 giugno scorso, con la prima edizione del memorial a lui dedicato. Una 46^ edizione organizzata dal gruppo podistico Salcus di Santa Maria Maddalena, con il patrocinio del Comune di Ferrara, oltre i comitati Uisp Ferrara e Rovigo. Il tutto con la collaborazione di diverse associazioni del territorio quali Protezione civile Occhiobello, Proloco Santa Maria Maddalena-Occhiobello e Volontariato Barbara. Un’edizione che ha visto quasi 900 iscritti al via. Nel piazzale del Policentro ‘Aquila’ di Occhiobello il ritrovo dei partecipanti per la consegna dei pettorali della gara competitiva e ludico motoria. I primi a partire sono stati quest’ultimi con la partenza libera sulle distanze di 6-12-18 km. Sul fronte competitivo, invece, buona la partecipazione nelle tre categorie giovanili la baby e mini-podistica, rispettivamente sulle distanze di 300, 600 e 1500 metri. Per il podio maschile vittoria per Riccardo Tamassia (Modena Runners Club) con il tempo di 15.12, precedendo Zohair Hadar (Avis Barletta M 2000) 15.22 e Giovanni Filippi (Modena Runners Club) 15.33. Tra le donne vittoria per Nadiya Chubak (GPA Lughesina) 18.53, seconda Sara Bragante (RunIt) 19.19 e terza Ilaria Baraldi (Atletica Copparo) 20.14. Nella classifica delle società più numerose vittoria per la Quadrilatero.

Mario Tosatti