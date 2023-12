Podismo, a Pergola vince Bertini. Penelope Crostelli ok nel lungo

La terza edizione del Trofeo "Pergola Crossing" è stata vinta dal 33enne Gian Marco Bertini del team "Fano Corre" (foto), con il nuovo record del percorso di un’ora 19’19’’. A seguire Riccardo Quattrini (Gruppo Podistico Lucrezia), in 1.22’20’’, Paolo Giampieri (Valmisa), in 1.25’08’’, Michele Sorcinelli (Gruppo Podistico Lucrezia), in 1.26’14’’, e Luca Balducci (CorriPergola), in 1.26’40’’. Donne: l’ultima prova del circuito "Corrimarche 2023", è andata a Laura Mariani dell’Atletica Senigallia, in 1.42’59", su Laura Pierucci (CorriPergola), in 1.43’23’’, Veronica Pierini (Avis Aido Urbino), in 1.47’38’’. Quinta Chiara Orlandi (Avis Aido Urbino). Nei 10 chilometri vince Penelope Crostelli ("Marotta Mondolfo Run"), argento per Simona Bruscoli (Calcinelli Run), in 1.01’20’’.