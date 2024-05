Arezzo si prepara ad accogliere la 51esima edizione della Scalata al Castello, una gara di corsa su strada internazionale che si svolgerà domenica prossima nel centro storico della città.

Due novità importanti per questa edizione. Tra queste la gara in linea, valida per il Campionato Toscano Assoluto, si svolgerà su un nuovo percorso che verrà utilizzato anche in occasione dei Campionati Italiani assoluti su strada di ottobre. La seconda novità riguarda un’unica partenza per la gara in circuito internazionale femminile (5 km) e quella maschile (10 km), con le atlete che si affronteranno su un percorso di 6 giri per le donne e 12 giri per gli uomini.

Tra i protagonisti attesi le gemelle keniane Carolina e Purity Gitonga, detentrici del tempo di 15’06” sui 5 km. L’etiope Kumsa Havi, 18 anni, promessa del mezzofondo con un personale di 4’04” nei 1500 metri. Per l’Italia, Federica Sugamiele e Giovanna Selva tra le donne, mentre nella gara maschile spicca il nome del carabiniere Yoannes Chiappinelli, già vincitore della Scalata al Castello due anni fa.