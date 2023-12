Podismo. Ai nastri di partenza per la Christmas Run

È in programma oggi la classica podistica prenatalizia, la "Rimini Christmas Run", quarta edizione di un appuntamento che prenderà il via dal Parco Fellini alle 10. L’organizzazione del Golden Club consiglia il vestito "a tema", magari da Babbo Natale, per vedere l’effetto che fa coniugare sport e clima festivo. Occasione anche di beneficenza con l’Aido (Associazione italiana donatori organi) per una corsa dalla distanza di 8 e 4 km. Premiazioni al termine al Palazzo del Turismo, nel contesto anche delle assegnazioni dei premi delle sette prove del campionato provinciale Uisp. Tra gli altri, saranno premiati anche Andrea De Carli (Seven Savignano, categoria promesse 2016/2017), Viola Baiardi (Seven Savignano, categoria promesse 2012/2013) e Maycol Schiaratura (Golden Club Rimini, categoria pulcini 2014/2015) per aver partecipato, con grande costanza, a tutte le prove.