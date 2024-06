Podismo. Al traguardo si arriva mano nella mano

Una pattugliadi podisti pesaresi,appartenenti a vari club (Asd Centro storico-Banca di Pesaro, Asd Tosco-Romagnolo, Gruppo podistico Lucrezia)ha preso parte alla ‘Night Marathon Luxembourg, il più grande evento sportivo del Granducato.Al via 17mila concorrenti nelle quattro specialitàpreviste (maratona, mezza maratona, staffetta e 5 chilometri). I sei dilettanti pesaresi, incuranti del riscontrocronometrico(5 ore e 51 minuti) sono giunti al traguardotenendosi per mano facendo così scaturirel’applauso del pubblico. Per la cronaca la maratona è stata vinta dal keniota Manakwen Richard Ruto in 2,23’04’’. Nella foto: Michele Bonazzoli, Gilles Pieretti, Renato Rossi, Luca Marchi, Lorenzo Raggi e Davide Montaccini.

l. d.