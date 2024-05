Podismo: alle 9 scattano le giovanili, poi le altre categorie. Giro delle Mura all’ippodromo. Si corre l’edizione numero 50

Nella giornata del 1° Maggio tutto pronto per la corsa o camminata lungo le mura estensi. Un appuntamento podistico storico, in quanto è il più longevo del territorio ferrarese, organizzato dalla Polisportiva Doro, che, come da tradizione, si terrà nella giornata della ‘Festa dei Lavoratori’. Il giro podistico delle mura di Ferrara quest’anno compie 50 edizioni, che si caratterizza proprio per il percorso lungo le mura. Il programma del 1° maggio vede il ritrovo dei partecipanti dalle 8 all’ippodromo comunale, alle 9 la partenza delle gare giovanili, suddivisi in categoria per età ed effettueranno mezzo giro, 1 giro e 2 giri sulla base dell’anno di nascita. A seguire alle 9.45 al via la competitiva sulla distanza dei 12,5 km, in coda la ludico motoria non competitiva e nordic walking di 7km. Alle 11.20, invece, l’undicesimo trofeo ‘Gambero al galoppo’, gara di retrorunning sulla distanza di un miglio. Il percorso competitivo sarà un giro unico di 12,5 km con partenza dall’Ippodromo. Si percorreranno circa 1.000 metri sulla pista, per poi uscire dall’impianto verso le Mura. I runner toccheranno alcuni dei punti più suggestivi come i bastioni dell’Amore e della Montagna, Porta degli Angeli, la Prospettiva di Corso Giovecca e il Torrione San Giovanni. In totale saranno circa 4,4 km sulle Mura e 5,5 nelle Sotto Mura. Si rientrerà nell’ippodromo per gli ultimi 200 metri circa, ancora sulla pista prima del traguardo. Una manifestazione che vedrà la presenza di molte società ferraresi e non solo, anche da fuori provincia e regione, oltre una rappresentanza straniera precisamente dalla Corsica. La camminata organizzata in collaborazione con Anffas Ferrara si svilupperà sulla distanza di circa 7 km. Nota particolare la medaglia finale per la competitiva celebrerà le 50 edizioni con il simbolo del Castello Estense. La memoria storica della manifestazione vede Massimo Magnani a detenere il record delle vittorie sulle Mura, ben 6 (1974, 1976, 1979, 1981, 1987, 1988). Cinque le vittorie per Laura Ricci, che corre per la Corradini Calcestruzzi (1999, 2000, 2006, 2013 e 2014). I più veloci sono stati Giuseppe Pambianchi (39.47, stabilito nel 1980) e Isabella Morlini, 44.20 nel 2016.

Mario Tosatti