Podismo Bazzichi 22° alla Firenze Marathon. Brunier e Bedini in luce a Trieste Europei più vicini

Prestazione superlativa per Daniele Bazzicchi (nella foto), l’atleta del Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde Cetilar che alla 39ª edizione della Firenze Marathon conquista il 22° posto assoluto, fermando il cronometro a 2h49’. Nella stessa gara buone prove anche per Simone Cimboli in 3h2’, Mimmo Marino in 3h 23’ e Francesco Ciardetti in 3h 40’. Biancoverdi in gara anche in altre mezze maratone: a Palmanova del Friuli, ottimo quarto posto per Francesco Nardone in 1h07’; nella sesta edizione della ’Milano half marathon’ quarto posto di categoria per Cosimo Debolini (SM40) in 1h16’ mentre a Savona, sempre sulla distanza, ottima prova per Vincenzo Chisari in 1h35’. Alla 48ª edizione del Cross internazionale della Carsolina di Trieste, in evidenza Lorenzo Brunier che chiude al secondo posto in 30’36“, mentre la talentuosa promessa Nicolò Bedini è sesto assoluto in 31’01“. Entrambi attendono fiduciosi la chiamata della Nazionale per i prossimo Europei di cross in programma a Bruxelles il 10 dicembre. A Prato Sesia (Novara) ritorno alle competizioni nel ’Cross del Panathlon’ per Alberto Boldrini e Mauro Vierin che sui 6 km di gara ottengono rispettivamente il primo posto nella categoria MM 50 in 23’18“ e il terzo posto in quella MM 55 in 24’38“.

ma.mu.