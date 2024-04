Podismo Brillanti risultati nelle maratonine. Parco Apuane, podi assoluti a Bologna e a Firenze per Mazzei e Musau

Due podi assoluti per Juri Mazzei e Wambua Bernard Musau, entrambi sul secondo gradino dei rispettivi podi con la maglia biancoverde del Parco Alpi Apuane –Team Ecoverde Cetilar. Per Juri Mazzei, secondo posto assoluto alla 32ª edizione della Maratonina dei Colli Bolognesi. Per Wambua Bernard Musau (nella foto) secondo posto assoluto alla 40ª edizione della Firenze Half Marathon. Nella stessa gara bolognese, buone prove per Gabriele Bertolozzi, Simone Cimboli, Marco Mattei, Ludmillo Dal Lago e Mjchol Giannoni. Per Wambua Bernard Musau, buon decimo posto anche al Giro Media Blenio di Dongio, in Svizzera. A Calco Brivio (Lecco) atto conclusivo della stagione di corsa campestre con il campionato italiano Csi, con le buone prove per Francesco Frediani (quinto tra i veterani) e Nicola Vanni. Alla 22ª edizione della Milano Marathon, buona prova per Giada Abbattantuono; mentre a Novellara (Reggio Emilia), nella mezza maratona, buona prova per Mirco Toma.

Intanto la società del presidente Graziano Poli è al lavoro per preparare la 22ª edizione della scalata Castiglione Garfagnana-San Pellegrino in Alpe, gara di 11,8 kg in programma il 9 giugno e valida anche come seconda prova ’Highlander Apuane 2024’.

ma.mu.