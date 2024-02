Podismo. Camminata di solidarietà con la Fondazione Ado

’Ferrara Love Walk’ a San Valentino cammina per la solidarietà con la Fondazione Ado. Un appuntamento ormai imperdibile per tutti gli innamorati, di tutti i tipi sia della vita, dei propri compagni, dei figli, dei genitori, del proprio animale domestico e di un amico. Si tratta dell’evento ‘Ferrara Love Walk’, la camminata non competitiva dell’amore e della solidarietà, che festeggia la settima edizione e si terrà domenica in piazza Municipale dalle 10.30 per anticipare San Valentino. Il ricavato dell’evento, organizzato in collaborazione con Feshion Eventi e l’Associazione Pubblica Assistenza Ferrarese, sarà devoluto alla Fondazione Ado. Un programma della giornata che inizierà con il ritrovo dei partecipanti alle 10.30 sotto il volto del cavallo, con partenza fissata alle 10.45.