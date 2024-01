Podismo. Che bravo Franzese alla ’We Run Rome’. Delude Bouih

Hanno fatto il loro compitino, ma ci si aspettava qualcosa di più, sia da Sara Nestola, l’atleta della Corradini impegnata a Bolzano sulla distanza di 5 chilometri, sia da Yassin Bouih (Fiamme Gialle) che correva invece a Roma una 10 chilometri. Alla Boclassic sono partite soltanto 14 ragazze, con favoritissime le due keniane e Nadia Battocletti; la trentina ha impressionato per carica agonistica e ha vinto una lunga volata in 15’30’’ su Nelly Chepchirchir, mentre la Nestola è giunta decima in 16’31’’. Sei italiane davanti a lei, anche se non lontane, compreso Ludovica Cavalli e Rebecca Lonedo, loro pure allenate da Stefano Baldini. Tra i maschi, settimo e secondo degli italiani Pietro Riva, allenato dal campione olimpico rubierese, che ha chiuso i 10 km in 29’34’’.

Alla We Run Rome c’era un bel gruppo di italiani forti e il successo è andato a Pasquale Selvarolo in 29’11’’ sull’esperto Daniele Meucci. Un po’ troppo lontano Yassin Bouih che ha chiuso nono in 31’41’’. Buona invece la prestazione di Salvatore Franzese (foto) dell’Atletica Reggio che è giunto al 13° posto in 33’’01’’. Per Bouih si trattava dell’ultima prova prima della gara internazionale di Valencia del 14 gennaio. Dopo di che si porterà in Kenia per un ritiro in altura.

c.l.