Podismo. ’Città di Ferrara’, a Molmenti e Bonafè la quarta tappa

Molmenti e Bonafè vincono la quarta tappa del trofeo ‘Città di Ferrara’. L’appuntamento podistico si è svolto nella mattinata di domenica nell’area esterna a ridosso dell’agriturismo ‘La Florida’ in via per Burana a Bondeno. Il tutto organizzato dall’Atletica Bondeno del presidente Daniele Guandalini e la Uisp comitato di Ferrara. In totale quasi 250 partecipanti. Bel duello t"in esta tra tre atleti: Filippo Ferri, Andrei Neagu e Paolo Molmenti, con vittoria di quest’ultimo con un allungo decisivo nell’ultimo tratto. Nella gara femminile sui 3km la cussina Elena Bonafè si conferma calando il poker di vittorie nel trofeo ‘Città di Ferrara’, molto combattuta anche la gara allievi sempre sulla distanza dei 3km. Al termine le premiazioni dei giovani nell’ambito della prova del Corrigiovani, campionato regionale giovanile Uisp, alla presenza del presidente dell’Atletica Bondeno, Daniele Guandalini. Il podio maschile adulti, quindi, ha visto la vittoria di Paolo Molmenti (Biotekna Marcon) in 18.50, che bissa il successo dell’edizione 2022, precedendo Filippo Ferri (Winner Foligno) 18.56 e terzo Andrei Neagu (Avis Taglio di Po) 19.03 Tra gli allievi maschili primo al traguardo Andrea Pedrazzi (Atletica Copparo) davanti a Ludovico Dondi (Atletica Copparo) e Federico Zuffoli (Faro Formignana), tra le allieve vittoria per Marta Gianninoni (Acquadela Bologna) categoria corsa sulla distanza dei 3000 metri. Mario Tosatti